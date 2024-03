Izvedli bodo prvo ponovitev jubilejnega šova (Suzy)

Če ste oktobra ostali brez vstopnic za štiri Vokalne ekstravagance v Cankarjevem domu, boste veseli novice, da bo naš svetovno znani vokalni orkester aprila v Celju izvedel prvo ponovitev jubilejnega šova.

Pevci so celoletno praznovanje 40. obletnice zaključili z vinsko turnejo po primorskih kleteh, člani so obiskali koncerte Omarja Naberja, Žana Serčiča, Joker Out, Hama, Big Foot Mame, Gregorja Ravnika in januar izkoristili za potovanja na vse konce sveta, mlajši za študijske obveznosti in iskanje služb, a seveda tudi za pripravo novih aranžmajev.

Prav ta teden napovedujejo novo sezono koncertov s svežim videospotom Presleyjeve Suspicious Minds. Ob materinskem dnevu jih lahko ujamete v Portorožu in Krškem, aprila bodo ponovili lani razprodano turnejo po bratskih republikah, za tem bodo skočili še v Avstrijo, konec maja prihajajo v Križanke ...