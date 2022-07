Železna Ivana Trump: Izjemno življenje najbolj iznajdljive ženske

Na praški univerzi je pridobila magisterij iz športne vzgoje in se že med študijem poročila s prijateljem, inštruktorjem smučanja, da je pridobila avstrijsko državljanstvo. Tako je zaprosila za vizum in šla v Kanado učit smučat, leto zatem pa se je od »moža« ločila. Tam se je učila angleškega jezika in bila celo model za OI 1976. Ko je bila z drugimi modeli v New Yorku, je spoznala 29-letnega Donalda Trumpa, ki je kariero ravno začenjal. Opisala ga je kot zabavnega moškega z zelo dobrim smislom za humor. Poročila sta se in postala vrh newyorške smetane.

Podjetna in pametna

Izkazala se je za več kot le lepo svetlolasko, ki mu je povila tri otroke, saj je bila vpletena v številne poslovne odločitve, zasedala pomembne položaje in vsi Trumpovi sodelavci se je spominjajo kot zelo delavne in etične osebe. Ko sta se ločila, je on rekel, da ni lahko delati s partnerjem, ona pa, da jo je varal z Marlo Maples.

Še naprej je vlagala v nepremičnine, ustanovila podjetje za kozmetiko in modno linijo, z The Donaldom (ta naziv je njena pogruntavščina) pa sta se pobotala in ostala v dobrih odnosih. Pozneje se je poročila še z dvema Italijanoma: poslovnežem Riccardom Mazzucchellijem in modelom Rossanom Rubicondijem, ki je bil 23 let mlajši. Vmes je hodila tudi z italijanskim grofom, a nikoli ni postala grofica.

Ko je nedavno usodno padla po stopnicah svojega luksuznega newyorškega doma, je New York osupnil. Zdela se je neuničljiva, saj je bila 73-letnica uspešna poslovna ženska z izjemno športno kariero, ki je iz migrantke postala prava ameriška institucija in najbrž edina enakovredna partnerica petardastemu Donaldu.

Ivana je rada smučala tudi z mlajšim možem Rossanom, govorilo se je celo, da je bila leta 1972 izbrana za olimpijsko ekipo.

Z otroki Donaldom ml., Ivanko in Ericom