Ivana Šundov ljubi poletje (Suzy)

Voditeljica in podjetnica Ivana Šundov si je kariero ustvarila na Hrvaškem, a se z veseljem vrača v Slovenijo. Poslovno in zasebno. Najraje združi oboje, da se po povezovanju dogodkov lahko še druži z dobrimi prijateljicami in ohranja kakovostne odnose. Ti nikoli ne zastarajo in nobena razdalja jim ne pride do živega. Poletja so kot nalašč za sproščena, neobvezna srečanja nekje v senci, da pogovor lažje steče. »Seveda ne sme manjkati osvežujoča pijača, najraje voda, da si opomorem po napornem delovniku. Obožujem sončne dni, čeprav nisem ljubiteljica poležavanja pod žarečo kroglo. Moramo biti odgovorni do sebe in svoje kože, ki je nenehno na udaru. Zato jo vestno hidriram in pazim, da me žarki ne opečejo. Zraven obvezno sodi obilica smeha, saj imam zares duhovito družbo, tako se trebušne mišice kar same oblikujejo,« se zahihita priljubljena Ivana.