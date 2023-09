Iris Mulej: po šestih letih jo je obiskala mama

Nekdanja misica in manekenka Iris Mulej, ki se je pred leti preselila v Črno goro, kjer si je ustvarila družino, lahko brez težav reče, da ima zlato mamo. Večkrat je že poudarila, da je mama njena največja zaveznica.

Avgust je bil za obe nekaj zelo posebnega, saj je Elvira hčer obiskala v Črni gori in si po šestih letih privoščila zaslužene počitnice na morju. Lepotica pravi, da časa, ki ga je preživela skupaj z mamo, hčerko Isabello in sinom Arronom na nekajdnevnih počitnicah na obali, ne bo nikoli pozabila.

Elvira je od nekdaj skrbna samohranilka in rejnica.

Iris je preživela nepozabno poletje.

»Mami šest let ni bila v morju, ker kot rejnica skrbi za otroke iz socialno problematičnih družin. Letos so otroci na počitnicah pri starih starših in je lahko končno prišla k nam. Po šestih letih!« je presrečna Iris, ki z mamo vedno znova dokazuje, da jima razdalja ne more do živega. Letošnje poletje je bilo tako za obe nekaj resnično posebnega, saj je Elvira, ki se že več kot dvajset let ukvarja z rejništvom, s katerim otrokom zagotavlja toplino in dom, ki ju marsikateri izmed njih v življenju začuti prvič, preživela več časa v družbi svojih ljubljenih vnukov.