Ko se je lani marca vse ustavilo, si nihče ni mislil, da bomo manj kot leto dni pozneje gledali koncerte in predstave v živo prek spleta. Prav prijetno je bilo biti malce prost, prizna Uroš Fürst. »Potem pa ugotoviš, da nekaj, kar se zdi samoumevno, niti najmanj ni, in šele takrat spoznaš, koliko ti pomeni in kako velik del tebe je. Sprva so se nam zdele to kratke počitnice, potem pa ti zmanjka tal pod nogami. Manjka ti nekaj, kar te osmišlja.« Tudi zato je vesel, da se zdaj na odru virtualno povezuje z gledalci, a hkrati komaj čaka, da bo ljudem lahko spet pogledal v oči. P...