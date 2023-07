Igor Šajn: Bivalno okolje lahko slabo vpliva na zdravje in počutje (Suzy)

Stanje v domu izmerijo in analizirajo, naslanjajo se na neodvisne mednarodne znanstvene raziskave in mednarodni standard SBM-2015. Za začetek nas opozarja, naj s premislekom izberemo žarnice oz. sijalke, se izogibamo električnim brezžičnim varuškam in mikrovalovki ter izklapljamo električne aparate iz omrežja, ko jih ne uporabljamo. Kako ste se začeli ukvarjati s stavbno biologijo? Prihajam iz elektro stroke, a so me poslovne priložnosti zanesle drugam, nato pa zdravstvene težave prisilile v skrajne življenjske spremembe. Tako hudo je bilo, da nisem mogel voziti avta, shujšal sem 25 kilog...