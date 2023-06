Hud udarec za Sašo Lendero: dolgoletno prijateljstvo jo je zaznamovalo (Suzy)

Pevko Sašo Lendero je pred dnevi doletela velika izguba, in sicer je za vedno zaprla oči njena ljubljena kosmatinka, muca Molly, ki je v radovednem mačjem življenju in Sašinem toplem naročju uživala osemnajst let. Pevka je mačko, ki ji pred dolgimi leti ni bilo namenjeno utoniti v reki skupaj z bratci in sestricami, kamor so jih odvrgli brezsrčni ljudje, ponudila topel dom, njuno dolgoletno prijateljstvo pa jo je za vedno zaznamovalo.

Molly je bila kar osemnajst let družinska članica.

»Dobila je ljubeč dom in postala naša. Najbolj natančna in čista mucka, kar jih je. V dežju sploh ni hodila ven, saj ni prenesla, da bi se njene snežno bele tačke umazale v blatu in lužah. Z vsakim letom je postajala bolj nežna in ljubeča,« se spominja mačje prijateljice, ki jo je pred dnevi doletela grozljiva usoda. Pred Sašino hišo jo je povozil smetarski tovornjak in pod kolesi zdrobil še en košček njenega srca. »Molčika naša, naj bodo tam zgoraj pod tvojimi lepimi šapicami najbolj mehki in beli oblački!« se je od ljubljene kosmatinke poslovila strta pevka.