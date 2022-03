Helena Blagne in Bine Volčič končno na konju

Nekateri menijo, da je pes človekov najboljši prijatelj, spet drugi takšen odnos gojijo do konjev. Ta mogočna, elegantna bitja navdušujejo veliko ljudi, tisti najpogumnejši pa se jim upajo približati in jih celo jezditi. Med ljubitelji teh kopitarjev sta tudi Helena Blagne in Bine Volčič.

Bine se je po dolgem času spet zavihtel na tega lepotca.

Oba imata precej razgiban in s stresom zapolnjen urnik, zato je druženje s konji pravi balzam za dušo in telo. Poleg učvrstitve mišic in ohranjanja lepe drže se med ježo povsem razbremenita in odklopita misli ter se v celoti posvetita galopiranju in kasaškemu korakanju. V družbi veličastnih živali jima ni pač nikoli dolgčas.