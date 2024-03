Hči Tinkare Fortuna premore filmsko lepoto: na plesu je spominjala na zvezdnice (Suzy)

Za vsakega starša je njegov otrok najlepši in Tinkara Fortuna se lahko pohvali s kar tremi čudovitimi hčerkami. Najstarejša pa je nekaj posebnega, saj premore filmsko lepoto in je na maturantskem plesu spominjala na zvezdnice, ki se sprehajajo po rdeči preprogi. S tako popolnim obrazom zasenči še najbolj lesketajočo se obleko in komplimentov ni deležna le srednješolka, ampak tudi ponosna mamica.

Taja je v elegantni svetleči obleki pritegnila vse poglede, čeprav ni klasična najstnica, ki bi iskala pozornost. Slavje je bilo pompozno, plesalo se je in rajalo, naslednji dan pa so sledi vesele noči lajšali s slastnimi sarmami. Tinkara ni mojstrica samo na odru, ampak tudi v kuhinji, kjer z užitkom razvaja svojo družino. Ob tem je zelo pozorna in zna zabeležiti vse prelomne trenutke svojih domačih.