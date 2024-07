Harmonika ostaja glavna na njihovih nastopih (Suzy)

Nejc Novak, Tilen Omerzel Macedoni, Nik Macedoni in Gašper Kastelic so člani ansambla Vzrock. A le slednji v zasedbi nima sorodnika, ostali so povezani tudi sorodstveno, saj sta Tilen in Nik brata, Nejc njun bratranec. Če si po videzu niso podobni, so si značajsko precej bolj.

Njihove poti so se prvič križale leta 2016, v glasbeni šoli Klemena Hribarja. »On nas je na skupnem letnem koncertu, ko smo bili še trio, poleg mene še Tilen in Nik, postavil na oder. Stari smo bili 12 ali 13 let in niti približno nismo razmišljali o kakšnem bandu. Znova smo se nato srečali po nekaj letih na Šolskem centru Novo mesto, kjer smo na koncertu ob zaključku šolskega leta, znova po naključju, pristali skupaj in zaigrali. Takrat se je vse začelo malo bolj zares. Na vajah smo se srečevali vsak teden, najmanj trikrat, skupaj hodili na zabave in bili nerazdružljivi,« nam pove Gašper Kastelic.

Gašper Kastelic se v videospotu vozi z motorjem. FOTO: osebni arhiv

Leta 2000, konec maja, so imeli prvi uradni nastop, v vasici blizu Mirne na Dolenjskem, kjer imajo tudi studio oziroma svojo 'šok sobo', kot ji pravijo. »Od takrat naprej sta glasba in nastopanje naš 'vikend ritual' življenja in hvaležni smo za to,« še pravi Gašper.

Prelomna v njihovi karieri je bila skladba Pina colada, ki so jo posneli pred štirimi leti. »A si niti v sanjah nismo upali pričakovati, da bomo z njo tako uspešni. Smo pa upali, da nas bo kdo vsaj pohvalil, češ da ni tako slaba,« pravi Gašper. Prizna, da je nekaj najlepšega in začutijo posebno energijo, kadar igrajo to pesem, občinstvo pa pesem glasno poje z njimi. »Takrat dobesedno letimo,« pove. Maja 2022 pa so poleteli s skladbo Bad Boy, ki jim jo je ustvaril Alen Klepčar. Z njo so zmagali v oddaji Pri Črnem Petru.

Harmonika ostaja glavna

»To je bila odskočna deska za nastope po vsej Sloveniji, na katerih smo spoznali ogromno čudovitih ljudi, različnih običajev in spletli nešteto zanimivih in zabavnih zgodb, ki jih ne bomo nikoli pozabili,« pravi Gašper. Kot še dodaja, je njihov cilj, kadar igrajo, enak: »Da bi vsi, ki so nas prišli poslušat, uživali in se imeli lepo. Za to vedno prilagajamo repertoar glede na to, kje nastopamo, saj se po določenih pokrajinah razlikuje občinstvo.«

Tako poln je bil šotor minuli konec tedna na veselici PGD Dvorska vas v Velikih Laščah. FOTO: osebni arhiv

Ponekod imajo raje harmoniko, drugje prevladujejo bobni in električne kitare. »Čeprav igramo veliko zabavnih, rock, jugo rock in pop skladb, harmonika ostaja glavna na naših nastopih. Tako kot smo z njo začeli svojo pot, jo bomo tudi nadaljevali. Menimo, da je širjenje in nadaljevanje običaja narodnozabavnih veselic eden izmed najlepših zakladov slovenskega naroda,« pravi Gašper v imenu vseh fantov, ki so do zdaj objavili osem avtorskih pesmi. A največkrat predvajana je malo prej omenjena Pina colada.

»Smo pa za sezono, v katero smo pravkar vstopili, pripravili kar nekaj novega in že komaj čakamo, da vse to predstavimo poslušalcem,« še pove Gašper, ki je harmoniko začel igrati pri sedmih letih.

»Vedno so mi bili vzor harmonikarji, ki so nekoliko odstopali od drugih.«

»Vedno so mi bili vzor harmonikarji, ki so nekoliko odstopali od drugih in so neko skladbo, ki je bila ustvarjena za drug inštrument, zaigrali na harmoniko. Sam sem vedno rad preigraval najrazličnejše priredbe zabavnih in pop uspešnic, hkrati spoštujem vse naše največje legende narodnozabavne glasbe, ki so v zakladnici pustile pesmi, ki jih na nastopih z veseljem igramo tudi mi. Verjamem, da jih bodo igrale še generacije za nami. Menim, da ni mladega harmonikarja, ki ne bi imel za vzornika Lojzeta Slaka, Franca Miheliča ali Slavka Avsenika,« še pove Gašper Kastelic, ki si denar služi tudi z delom družinskem podjetju, ki se ukvarja z gradbeništvom. »Postavljamo skladiščne montažne hale in jih prekrivamo s strešnimi kritinami, tako mi ni niti malo dolgčas.«

Zaposleni so tudi ostali. Nik dela v zdravstvu, Tilen v avtomehanični delavnici, Nejc se ukvarja z zaključnimi gradbenimi deli. Te dni fantje predstavljajo nov videospot za pesem Jagode in med, v kateri nas ponesejo v čas usnjenih jaken, najstniških let in prvih simpatij.