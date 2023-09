Gregor Ravnik: po zmagoslavnem poletju v nov muzikal (Suzy)

Ko je v začetku poletja zmagal na priljubljenem festivalu Melodije morja in sonca, se je akademsko šolanemu pevcu in glasbeniku Gregorju Ravniku življenje obrnilo na glavo, saj so s festivalsko zmago prišli tudi številni nastopi.

»Moje letošnje poletje je bilo zelo pestro in še vedno je, saj je bilo veliko nastopov, novih projektov, a vendarle lahko rečem, da je to moje najboljše poletje doslej,« nam je zaupal Gregor, ki nikoli ne počiva, zadnje tedne se pripravlja na premiero novega muzikala Mala nočna glasba, kjer bo na odru stal z znanimi imeni, kot so Polona Vetrih, Damjana Golavšek, Eva Černe Avbelj, Irena Yebuah Tiran in mnogi drugi.

Gregor se te dni z ekipo znanih pevk pripravlja na premiero muzikala.

»Muzikal je zvrst, ki mi je zelo všeč, zato vedno z veseljem sprejmem sodelovanje. Mala nočna glasba je zelo zabavna zgodba, polna romantičnih spletk, predvsem je odlična glasba. Ekipa je odlična in verjamem, da bomo 14. septembra v Cankarjevem domu navdušili z duhovitim Sondheimovim muzikalom, ki je bil ustvarjen po filmski predlogi Ingmarja Bergmana,« je povedal Ravnik, ki v predstavi igra mladeniča, ki se pripravlja, da postane duhovnik, a v njem ves čas brbotajo notranji boji.