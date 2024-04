Velika prelomnica za Gregorja Ravnika (Suzy)

Primorski tenorist Gregor Ravnik je februarja izdal prvi album, ki ga je naslovil Med nama, s tem pa napovedal zasuk na pestri glasbeni poti, ki mu je lani med drugim prinesla zmago na 42. festivalu Melodije morja in sonca. Le slaba dva meseca po izidu prvenca oboževalcem sporoča, da po petih letih zapušča Trio Vivere in odlična prijatelja ter glasbenika Matjaža Robavsa in Aljaža Farasina.

Njihove poti so se razšle po petih letih.

»Življenje nas včasih pripelje do razpotja, ko se moraš odločiti, kam bo vodila tvoja pot. Vsega lepega je enkrat konec, Matjažu in Aljažu se zahvaljujem za čudovite trenutke na odru, kjer se bomo zagotovo še kdaj srečali,« pravi. Posvetil se bo samostojni glasbeni karieri, Trio Vivere pa bo oboževalce razveseljeval še naprej, saj se je pevcema že pridružil novi član, in sicer odlični tenorist Rok Ferenčak, ki je prav tako član Slovenske filharmonije in Slovenskega okteta.

»Kompas je obrnjen v sončno smer, čaka nas zelo zanimiva pot do odrov in predvsem – tako kot vedno – do src naših dragih poslušalcev in gledalcev,« se novih izzivov veseli prenovljena zasedba.