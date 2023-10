Aminokisline so molekule, ki jih vsa živa bitja uporabljajo za sestavo lastnih beljakovin. Beseda proteini izhaja iz grške besede protos, ki pomeni prvi. Že to nam pove veliko o njihovi pomembnosti za zdravje ljudi. Imamo samo 22 aminokislin, iz katerih je zgrajenih več kot 400.000 beljakovin in več kot 20.000 genov. Zato so aminokisline bistvene za naše življenje. Aminokisline so v osnovi strukturni gradniki beljakovin. Na njih temeljijo ne le mišice, temveč tudi organi, žleze, vezi, kite, nohti, lasje in kosti. V našem telesu uravnavajo mnogo procesov, med drugimi: * spanje, * prebavo, *...