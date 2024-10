Gordana je samooskrbna mojstrica plesa (Suzy)

»Odrasla sem v mestu in od mladih nog se je moje življenje vrtelo le okrog plesa, ki me je odpeljal v svet in mi dal ljubezen, moža Trenta. Pred desetimi leti sem si, ko sem bila v Los Angelesu, zaželela, da bi imela ekološko oazo, v kateri bi se srečevali ljubitelji plesa, izvajali meditacije, kreirali umetnost z vseh vetrov in pripravljali ekološko hrano. In še kako velja, da pazi, kaj si želiš, ker se lahko uresniči. Kmalu mi je oče povedal, da razmišlja prodaji šest hektarov velike domačije, na kateri je odrasel. S Trentom sva se samo spogledala in v hipu vedela, da je to to, da si to želi...