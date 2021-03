Glasbeniki in igralci združeni Pri Črnem Petru

Nastopili so tudi Modrijani.

V novi sezoni je Pri Črnem Petru malo drugače, saj poleg nastopov različnih glasbenikov ponuja več igranih, humorističnih prizorov – in to s profesionalnimi igralci iz vse Slovenije, zato je slišati več pisanih narečij. Ob tem za dobro voljo še vedno skrbijo glasbeniki tako iz vrst zabavne kot narodno-zabavne glasbe, vse skupaj pa popestrijo plesalci Plesnega mesta ter folkloristi Iskraemeco.Če je v prejšnji sezoni kot profesionalni igralec z ekipo sodeloval lev vlogi Franca, sta v tokratni sezoni igralske vrste okrepila, član celjskega Gledališča, ki igra lastnika gostilne Martina, inv vlogi njegove žene, ki je hkrati navdušena slikarka. Maje se gledalci najbolj spomnijo po vlogi Marije v seriji Ena žlahtna štorija, sicer pa tudi tokrat navdušuje s primorskim naglasom, saj je članica Slovenskega stalnega gledališča v Trstu.Pri Črnem Petru lahko videvamo tudi, igralko SNG Nova Gorica, kot trgovko Brigito, druščini pa se občasno pridružijo še, član SNG Drame Ljubljana, v vlogi policijskega komandirja Boža,(gledališče Trst), ki igra policistko Magdalenco, ter, igralec SNG Drame Ljubljana, ki igra pogrebnika. Zanimivo je, da ima zdaj oddaja Pri Črnem Petru vsebino, ki se jo da spremljati kot nadaljevanko, za humor pa poleg naštetih igralcev še vedno skrbita poštar Peška () in gasilecNekoliko drugačno vlogo ima v novi sezoni tudi, ki kot novinar Regon o vsem dogajanju v gostilni redno piše blog ter tu in tam kaj pokomentira. Seveda še vedno vse skupaj primerno začinitakot Veronika inkot Sofija, ki se v vlogi natakaric trudita za dobro počutje gostov, oddajo pa, kot rečeno, popestrijo tudi glasbeni nastopi. Doslej smo, med drugim, videli in slišali že skupino Gu-gu,, Ansambel Topliška pomlad, Nove spomine, Polkaholike, Kvatropirce in druge.Nazadnje pa so nas zabavali BQL, Modrijani,, Trio Fakini,in Bepop Ladies, pa tudi člani Glasbene šole Bučar in Ansambel Pogum. Na odru je bil prav takos sinom, zapela pa sta šein. Producent oddaje tudi to sezono ostaja, glasbeni producent je, režiser pa