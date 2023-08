Gašper Rifelj pri frizerju: Poletna pričeska

Vroči meseci so idealni za spremembo pričeske, da se znebite daljših las in si omislite bolj praktični stil. Moški se najraje odločajo za športno vojaško različico, imenovano 'krtača'. Gašper Rifelj je sprejel izziv in osvežil svoj videz, tako da lahko po prhanju hitreje zapusti kopalnico. Zdaj mu ni več treba sušiti glave, saj mu je frizer obril skoraj vse naglavno okrasje. Pevca je zanimalo, kaj o njegovem lepotnem podvigu menijo drugi, in večina bi ga raje videla s staro pričesko. Najboljši odgovor na njegovo dilemo pa je bil, da šteje tisto, kar je pod lasmi. S tem se strinja tudi sam in ne obžaluje, da je sedel na frizerski stol. Marsikaj bo lažje to poletje, ko ne bo potreboval glavnika, gela ter fena. »In še manj moker bom po športnih podvigih,« se nasmehne novopečeni kratkolasec.