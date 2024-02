Ganjeni Miha Deželak: To je bil najlepši rojstni dan! (Suzy)

Za radijskim voditeljem Miho Deželakom je naporno slavnostno obdobje. Na praznik zaljubljenih je namreč praznoval okroglih petdeset let in njegovi sodelavci so od jutra do večera skrbeli, da novopečenemu abrahamovcu ni bilo dolgčas. Dva dni pozneje je pri Jezerškovih organiziral veliko zabavo za približno šestdeset ljudi, kjer ni manjkalo vrhunske jedače in pijače, njegovi prijatelji in družinski člani pa so se pozno v noč zabavali ob ritmih raznovrstne glasbe, za katero je skrbel njegov prijatelj, ki je prevzel vlogo didžeja. Tudi njegovi hčeri Manca in Mojca sta se odlično zabavali. Foto: ...