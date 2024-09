Gaja Filač: Kako hitro te ljudje lahko izkoristijo! (Suzy)

Zaljubljena ni samo na zaslonih, temveč tudi v zasebnem življenju, kamor previdno spušča izbrane ljudi. Nam je le na lahko priprla vrata svojega srca, saj dobro ve, kako skeli, ko izkoristijo tvojo dobroto. Prepričali smo se, da jo prepoznavnost in boljši ekonomski status nista zaslepila, saj ostaja zvesta svojim načelom. V črnogledem svetu išče barve, ki lepšajo trenutke in jo spodbujajo, ko je najtežje. Kako se odločate za naslednji profesionalni korak? Kaj vas izzove? Projekt in vloga me morata vznemirjati. To je glavno pravilo. Moram začutiti 'metuljčke', ko dobim povabilo za sodelova...