Fatalni moški (FOTO)

Španski pevec Julio Iglesias, ki ima danes 77 let, je bil dolgo sinonim za latinskega ljubimca. Uradno ima osem otrok, neuradno pa naj bi v posteljo spravil na tisoče žensk.

Osemdesetletni pevec Tom Jones je imel menda na vrhuncu svoje kariere tudi po 250 ljubimk na leto. Njegovo posteljo so grele tudi slavne osebnosti, a se je vedno vračal k ženi Lindi, s katero sta se spoznala v najstniških letih.

Kubanski revolucionar Fidel Castro je imel nenasiten libido. V svojih dobrih časih je zadovoljil najmanj dve ljubimki na dan, ta živahni seksualni tempo pa je ohranjal 40 let in skupno spal s kar 35.000 ženskami.

Igralec Charlie Sheen je nekoč dejal, da je njegovo posteljo grelo kar 5000 žensk, ljubezen pa je bila vedno obojestranska. »Jaz ljubim ženske, one pa moj denar,« je priznal brez dlake na jeziku.

Igralec Warren Beatty, ki ima 83 let, je ljubil ženske, one pa njega. Upreti se mu niso mogle niti zvezdnice, kot so Madonna, Diane Keaton in Jane Fonda, umirila pa ga je igralka Anette Bening leta 1992.

Jack Nicholson še pri 83 velja za pravega lisjaka. Povezovali so ga s številnimi slavnimi lepoticami, med drugim z Naomi Campbell in Laro Flynn Boyle.

Avtor biografije o pevcu skupine The Rolling Stones Christopher Andersen je dejal, da naj bi Mick Jagger spal s 4000 ženskami. Razkril je tudi, da sta skupaj z Davidom Bowiejem hodila po gejevskih klubih in si podajala partnerje.

George Clooney je pred leti postal sinonim za lomilca ženskih src. V njegovi postelji se je zamenjalo že ogromno lepih deklet, med katerimi so bile Renee Zellweger, Kelly Preston, Teri Hatcher in Elisabetta Canalis.

Marlon Brando je bil menda eden najboljših zvezdniških ljubimcev, kar je v intervjuju razkrila najbolj znana hollywoodska prodajalka ljubezni Heidi Fleiss.

Čeprav ima beseda fatalnost za marsikoga negativen prizvok, v našem primeru ni tako. Tokrat smo odkrivali najbolj fatalne moške v svetu zabave in ugotovili, da so bili številni tako ali drugače usodni za ženska srca.Nekateri med njimi mogoče ne bi ustrezali današnjim merilom lepote, toda fatalnost nima prav nič opraviti z zunanjim videzom.Usodni zapeljivci so namreč ženske osvajali s svojo duhovitostjo in šarmom, številni med njimi pa so imeli menda toliko ljubimk, da še sami ne poznajo njihovega natančnega števila.