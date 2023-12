Ko je postala nova svetovna prvakinja v supervelterski kategoriji, so se ji uresničile sanje. »Res sem vesela zmage! To je velikanski dosežek, do katerega je bilo težko priti. Vseh šest let, odkar sem v profesionalnem boksu, smo vse tekme gradili na tem, da sem postala prepoznavna, da so me opazili in sem si izborila vse te borbe,« veselo, toda trezno ob novem izjemnem dosežku pove naša najboljša boksarka. Zmaga je bila imenitna nagrada za vsa leta truda, še posebno zadnjih petih mesecev odrekanja, ko ni šla niti na pošten dopust. V boksarskem svetu ima več kot upravičeno vzdevek Princesa, sa...