Ervin Laszlo: Informacijsko polje prežema vse vesolje

Sodobni raziskovalci zavesti odkrivajo, kar je dojel Einstein in so starodavne kulture vedele od nekdaj, in sicer da smo povezani med sabo in z vsem drugim na veliko bolj vseobsegajoče načine, kot si predstavljamo. Teh t. i. transpersonalnih povezav niso jemali za iluzijo, tako kot sodobna družba, ki ni pripravljena sprejeti ničesar nedvoumnega, zato transpersonalne povezane vidi kot nekaj nenormalnega in jih priznava le pod izjemnimi pogoji, pravi Laszlo (Znanost in akaško polje, založba Primus). »Zavest nas spremlja od rojstva do smrti. Edinstvena je in zdi se, da je edinstvenost dana...