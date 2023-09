Nič vsakdanjega ni na ali v njej, od energije, barve glasu, do topline, s katero nam kot voditeljica na nacionalni televiziji ob petkih zaželi dobro jutro. Edinstveno je tudi njeno ime, in čeprav bi po prvotni ideji morala postati Eter, je v nasprotju s to uspavalno kemično spojino Primorka pravi eliksir življenjske radosti. Ob tem nas je popolnoma prevzela s širokim pogledom na svet in izrazitim občutkom za pravičnost. Novinarka in voditeljica je že desetletje del oddaje Dobro jutro na TV Slovenija. Za začetek nam zaupajte katero od svojih javnosti manj znanih strasti? Leta 2019 sem začela...