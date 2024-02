Energični Sebastian izdal dve skrivnosti (Suzy)

Sebastian je vedno do potankosti urejen moški, ki ga ni sram prositi za modni nasvet. Kadar išče popolno modno kombinacijo, se namreč pogosto obrne na stilista. Večino nakupov opravi v tujini, čeprav rad prizna, da tudi pri nas najde marsikaj zase.

Vedno nasmejanega pevca in plesalca smo nedavno srečali med izbiranjem novih modnih kosov, ob tem nam je razkril, da išče primerna oblačila za naslednje potovanje. Veliki ljubitelj vandranj se tokrat odpravlja v Savdsko Arabijo.

Voditelj ene največjih plesnih šol pri nas in pevec uspešnic Reci, da si za! in Hočem to nazaj! pa nam je izdal še eno skrivnost, in sicer da bo bo kmalu izdal novo skladbo.