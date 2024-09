Emily, Anne in Meryl: Prihaja nadaljevanje Hudičevke! (Suzy)

Minilo je že osemnajst let, odkar je film Hudičevka v Pradi zavzel filmska platna in postal kulten. Meryl Streep, ki je igrala naslovno hudičevko, sta se v filmu pridružili asistentki Emily Blunt in Anne Hathaway, trio pa je kar nekajkrat od tedaj večkrat odigral kakšen skeč na temo nikdar zadovoljne šefice.

Naposled se zdaj lahko pripravite na nadaljevanje, v katerem naj bi zloglasna Miranda Priestly še vedno vodila svojo modno revijo in se spopadala z zagatami digitalnega sveta, med drugim naj bi obupno potrebovala oglaševanje podjetja, ki ga vodi njena nekdanja asistentka Emily. Vse skupaj ostaja zelo skrivnostno, da je slednja pred kratkim dejala, da so pogoji tako strogi, da si ne upa niti pisniti o projektu.

Emily Blunt

»Rekla bom le, da se veselim ličil za oči,« se je previdno pošalila, saj je bil njen lik vedno brezhibno naličen. Na film bomo morali še počakati, do tedaj pa si v Londonu lahko od oktobra ogledate muzikal z Vanesso Williams v vlogi krute šefice, glasbo je napisal Elton John.