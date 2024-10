Čisto posebna in resnična pravljica avtorice Bojane Fende Habula pripoveduje zgodbo pogumne deklice, ki v sebi odkrije zmagovalko. Mlada športnica želi z njo širiti pomembno sporočilo: prave vrednote so tiste, zaradi katerih je vredno živeti. Skozi ganljivo pravljico spoznavamo Emo Klinec, ki ji je s pomočjo staršev, mitskega orla, zmaja in modreca Karniona uspelo poleteti ne le v športnem svetu, temveč tudi na področju osebnostnega razvoja. Knjiga razkriva pomembnost notranjega miru, discipline in podpore najbližjih pri iskanju zmagovalca v sebi. Skakalka pravi, da je za mir v svetu potrebe...