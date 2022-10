Edo Murić je znova očka

»V življenju se mi je zgodilo veliko lepih stvari, vendar je to popolnoma neprimerljivo s tem, ko prvič k sebi stisneš svojega otroka. Bilo je nepozabno,« je po rojstvu sina Kana pred štirimi leti priznal košarkarski reprezentant in član kluba Cedevita Olimpija, ko je prerezal popkovino in prvič postal oče.

Nedavno so ga spet premagala čustva, saj se jima je z ženo Nino Tatalović Murić izpolnila vroča želja po vnovičnem starševstvu. Osmega oktobra je Nina rodila ljubko deklico, ki so jo ponosni starši poimenovali Lana. Očka Edo je bil seveda navzoč pri porodu in je od ganjenosti potočil tudi kakšno solzico. Kan je postal starejši brat, Edo in Nina pa se veselita povečanja družine.

Mladi očka z veseljem poprime za vsako delo, ki ga pri dveh otrocih zagotovo še nekaj časa ne bo zmanjkalo. Seveda so ju sorodniki in prijatelji zasuli s čestitkami, veliko crkljanja, prespanih noči in nepozabnih trenutkov pa jim želimo tudi iz našega uredništva.