Eddie Vedder priznal, da je bil težaven najstnik (Suzy)

Resnica ga je močno prizadela. Pri dvanajstih, ko so se iz Illinoisa preselili v Kalifornijo, je dobil kitaro. Priznava, da je bil težaven najstnik, ki je uteho našel v glasbi. Najprej je postal član skupine Temple of the Dog in se spoprijateljil z nadobudnimi glasbeniki iz Seattla, ki so pozneje postali člani kultnih grunge skupin.

V devetdesetih je na sceno prodrl kot frontman skupine Pearl Jam, ki je danes edina, ki je preživela to obdobje. Veliki hiti, kot so Alive, Jeremy, Black in drugi, skrbijo, da so njihove turneje še vedno razprodane. Vedder je tudi zagrizen aktivist za okolje, bori se proti revščini in z drugo ženo Jill vodi fundacijo za raziskave redke genetske bolezni bulozne epidermolize. Ima dve hčerki, dvajsetletno Olivio in šestnajstletno Harper.

Kot otrok je bil navihan deček, v srednji šoli je užival v dramskem krožku.

Pearl Jam leta 1991, ko so se prebili na radijske valove.

S pevcem skupine Soundgarden, Chrisom Cornellom, sta bila najboljša prijatelja do njegove smrti pred sedmimi leti.

Družina mu pomeni največ.

Za raziskovanje bulozne epidermolize sta z ženo zbrala že več kot 23 milijonov evrov.

Triindvajsetega decembra bo praznoval šestdeseti rojstni dan.