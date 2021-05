Dvajset let od njene Evrovizije

Nuša se je 12. maja spomnila 20. obletnice evrovizijskega nastopa, ki je bil pomembna prelomnica v njeni karieri.

»Joj, saj ne morem verjeti, kako hitro mineva čas! Te dni je natanko 20 let od moje zmage na Emi in nastopa na Evroviziji v Københavnu na Danskem! Tisto so bili res divji časi! Prav spomnim se, kakšno norišnico sem imela pred odhodom. Zadnjo soboto sem še dolgo v noč nastopala na poroki v Šmarjeških Toplicah, nato se mi je mudilo naprej. Na evrovizijskem odru pa ni bilo prav nič videti moje utrujenosti. Adrenalin ob prepevanju pesmi Energy je bil na vrhuncu,« se spominja Nuša.Zanjo je bila Evrovizija odlična odskočna deska, na kateri si je nato zgradila slovensko kariero. Prej sta namreč z možemin skupino kar nekaj časa nastopali po Nemčiji. Nato pa je začela graditi prepoznavnost in sloves kakovostne pevke v Sloveniji.To ji je v dveh desetletjih več kot uspelo. Zdaj se uvršča med najboljše glasbenice, hkrati pa še vedno slovi po svoji neusahljivi energiji.