Znane Slovenke odločno o omejitvi splava: Drvimo nazaj v srednji vek!

Zlorabljene, posiljene, pa tudi ženske v takšnih in drugačnih stiskah so prikrajšane za pravico o odločanju o rojstvu otrok, takšen privilegij bodo imele le tiste, ki živijo v demokratskih državah. Čeprav so ZDA na tisoče kilometrov stran, se tudi ponekod v Evropi ženske srečujejo s podobno, če ne celo enako diskriminacijo. Znane Slovenke so v pogovoru za našo revijo jasno in glasno izrazile svoje mnenje o dogajanju, ki ženske v 21. stoletju potiska k dnu. »Naj ima vsaka ženska možnost izbire in naj ne bo pahnjena v prisilo, ki mnogokrat povzroči še več gorja ali celo smrti zaradi iskanja re...