Turški igralec Burak Özçivit je slovensko občinstvo osvojil v seriji Moja boš, ki je bila pred petimi leti pri nas velika uspešnica. Tako velika, da je 38-letni igralec konec maja 2018 obiskal Slovenijo in pri nas povzročil takšno evforijo, da je na cestah obstal promet, njegove največje oboževalke pa so se s solzami v očeh prerivale v prvih vrstah nakupovalnih središč v Ljubljani in Mariboru, da bi se oboževanega igralca le za hip dotaknile ali se z njim celo fotografirale. Tudi mi smo imeli čast spoznati postavnega igralca, ki nas je navdušil s preprostostjo in očarljivim nasmehom, ob pogled...