Drugačna Janja Garnbret: sproščena in spogledljiva (Suzy)

Pod soje žarometov je stopila kot najstnica in od takrat zrasla v odločno mlado žensko, ki se ne boji stopiti iz cone udobja in ustaljenih tirnic. Dvakratna olimpijska prvakinja in večkratna svetovna prvakinja nam je najbolj domača, ko je oblečena v športna oblačila in brez večjih težav osvaja medalje, a tudi ona rada v sebi prebudi prvinsko žensko in se svetu pokaže v elegantnejši luči. To je storila nedavno, ko se je pred fotografski objektiv postavila v čudovitem hlačnem kostumu modne oblikovalke Matee Benedetti.

»Hkrati je lepotica in zver!« so nad Janjo Garnbret navdušeni njeni spletni prijatelji, ki so ji na srce položili, naj kljub športnemu načinu življenja večkrat pobrska po sebi in svetu pokaže, kako sproščena, razigrana in spogledljiva je pravzaprav lahko.