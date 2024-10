Smo v obdobju, ko je zelo moderno kanalizirati. Tema se infiltrira v različna področja duhovnosti. Pa sploh veste, kaj je kanaliziranje? Mislite, da so to informacije, ki jih oseba prejema? O, ne, ne – kanaliziranje pomeni, da v tvoje telo vstopi tisto, kar kanaliziraš. Torej v telesa nekaterih vstopajo nadangel Mihael, Jezus, Marija Magdalena in cel spisek zvenečih imen in angelov? Resno? Tem osebam bi skurilo telo, če bi bilo to res. Sam moraš biti zelo zavesten, če želiš, da v tvoje telo vstopi tako 'visoka' zavest. Seveda pa lahko prejemaš njihova sporočila, kar ni enako kot kanalizirati. ...