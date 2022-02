Koliko let že delate na sebi? Koliko duhovnih knjig ste prebrali in koliko predavanj ste obiskali? Prepričana sem, da bodo številke zelo visoke. Danes vam želim predstaviti nekaj, kar je pomembno za čas, ki prihaja. Če se v tem trenutku iskreno vprašamo, koliko ur je porabil za delo na sebi povprečen človek, ki ga zanimajo te stvari, so številke zagotovo presenetljive. V akcijo. Dragi moji, čas je. Čas je, da ustvarite svet, ki si ga želite. Pa ne v domišljiji, v realnosti. Vprašanje, ki si ga moramo zastaviti, pa je: Zakaj je potem še vedno toliko teme na Zemlji? Verjetno ste odgovorili, d...