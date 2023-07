Dobra vila Maja: Kaj so kradljivci pozornosti? (Suzy)

Sedim na plaži in opazujem okoli sebe ljudi, ki ležijo v daljavi. Skoraj vsak ima v rokah telefon in zelo verjetno dela veliko 'pametnih' stvari. Ste se kdaj vprašali, kako in na kakšen način vam vsak dan 'kradejo' pozornost? Koliko motilcev imate, ki vam jemljejo trenutek zdaj? Saj veste, da zagovarjam, da vse lahko ustvarimo samo v neskončnem trenutku zdaj. Včasih so vam pozornost jemali med 19. in 20. uro zvečer z novicami, in ker mnogi temu ne sledijo več, se je vse obrnilo na družabna omrežja. Velikokrat mi ljudje rečejo, da nimajo časa za delo na sebi oz. uresničevanje svojih želja ter ...