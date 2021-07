Dobra mačka ima dobro mačko

Nekdanja radijska voditeljica in stand up komičarka Tanja Kocman je z veseljem zabavala druge, vedno pa se je znala pošaliti tudi na svoj račun. Lani ob začetku korone ji sprva ni bilo niti malo do smeha, ko je čez noč, brez zahvale za dolga leta dela, dobila odpoved.



Vendar je to ni pahnilo v obup, temveč se je s sodelavcem lotila najbolj vročega projekta ta hip – ustanovila sta studio za digitalno oglaševanje. Tanja pa se še vedno rada šali. Tako je nase nedavno opozorila, da je (še vedno) zapeljivo mlado dekle, ki si želi na dopust.



Ponosno je pozirala v enodelnih kopalkah z zanimivim motivom – dobra mačka nosi dobro mačko. Za fotografijo, ki je razkrila tetovažo na njenem stegnu, je prejela ogromno čestitk in spodbudnih komentarjev.



Komentarji: