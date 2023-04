Denis Porčič - Chorcyhp na poligonih spodbuja mlade

Vsem dobro znani Denis Porčič - Chorchyp je tisti mišičnjak, ki na prvi pogled deluje strog in neizprosen, a tisti, ki ga dobro poznajo, vedo, da je resnica čisto drugačna.

Dvainštiridesetletni mojster borilnih veščin je namreč človek z velikim srcem, ki svoje znanje najraje deli z mladimi, zato ne preseneča, da se je lotil projekta, v katerem je združil dve ljubezni – šport in druženje z najmlajšimi. Še vedno se rad spominja svoje izkušnje v šovu Exatlon, zato se je odločil, da bo šolarjem skozi aktivnosti na poligonih pričaral vsaj delček športne pravljice, ki jo je tudi sam doživel na rajskih Karibih. V slovenskih mestih organizira Chorchyptlon, o katerem pravi, da ne gre le za igro, tekanje po poligonih, treniranje in učenje, temveč tudi za povezovanje in pomoč šibkejšim.

»To je lahko odlična vadba za razvoj motorike, posebno v današnjih časih, ko otrokom primanjkuje motivacije za vadbo,« pravi odločni Gorenjec, ki je vedno znova navdušen nad razsežnostmi otroške domišljije.