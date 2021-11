Bilo je nekoč: Denis Porčič - Chorchyp

Že kot otrok je bil radoživ, navihan in prisrčen, zato se je zlahka prikupil ljudem. Zaradi nižje rasti in vitke postave je moral najti drugačen način, kako bi štrlel iz povprečja, tako je bil njegov glavni adut neprecenljiva energija. Ta ga je pripeljala do borilnih veščin, v katerih si je ustvaril ime in prihodnost. Ob tem se je spogledoval še z drugimi oblikami izražanja in jih našel v glasbi ter igri.

Od leta 2010 se profesionalno posveča kickboksu in niza uspehe, ustvaril pa je tudi svoj klub Samurai.

V vsem, česar se je lotil, je pustil vidno sled in se tako globoko zasidral v naša srca. Gorenjec, ki se zgleduje po častitljivih samurajih, ima tudi sam veliko srce, tako ne preseneča dejstvo, da je izjemno priljubljen pri otrocih in odraslih, saj pooseblja vrednote, po katerih zlasti danes tako hrepenimo. Njegova dobrodelnost je brezpogojna, enako je predan trenerskemu poslanstvu, ko lahko mlajšim generacijam predaja bogato znanje in jih spodbuja, naj ohranijo čutnost, spoštljivost, vedrino in delavnost.

Za nameček pa je navdušil še z nedavnim sodelovanjem v športnem televizijskem šovu Exatlon Slovenija.

Ljubezen do glasbe ga je pripeljala v rap in hip-hop, zato je na prelomu tisočletja s prijatelji ustanovil skupino Kocka.

Mama mu je od začetka v največjo oporo.

Denis se je rodil 15. avgusta leta 1980 na Jesenicah.