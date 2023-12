Enaindvajsetega decembra radijskega voditelja in njegovo ekipo, ki jo sestavljajo Miha Deželak, Jana Morelj in Lara Tošić, čaka novi 28-urni dobrodelni maraton, ki so ga letos zaradi dobrih ljudi in pripravljenosti pomagati v vsaki situaciji poimenovali kar dobrodelni ZAHVALATON. Hvaležni so za dejstvo, da lahko na svojevrsten način polepšajo praznike tistim, ki si jih zaradi različnih stisk ne morejo pričarati sami, radijski voditelj pa nam je v intervjuju zaupal tudi, za kaj je sam najbolj hvaležen in kakšen bo njegov začetek leta 2024. Še vedno ga najbolj ganejo skromne želje otrok iz soci...