Davida Urankarja in Jureta Godlerja zamikal starodobnik (Suzy)

Avstralska novinarja Warren Brown in Matthew Benns, ki na potovanju iz Londona do Melbourna poustvarjata legendarno vožnjo iz leta 1927, sta se s starodobnikom Bean 14 ustavila v Sloveniji. Od tu jima bo še posebno ostalo v spominu srečanje z Davidom Urankarjem in Juretom Godlerjem.

Zadovoljna, da ju je z odličnimi sendviči nahranil MasterChef Luka Pangos, sta se novinarja pošalila, da si bosta vzela čas za počitek, Godler pa je hitro izkoristil priložnost za sproščen trenutek. »Kar počivajta, midva bova popazila na vajine stvari,« je dejal, s pogledom ošinil izhod in nakazal, da jima z Davidom nameravata odpeljati dragoceni starodobnik.

Obiskovalci v trgovini so bili navdušeni nad zamislijo, da bi voditelja izginila z avtomobilom, starim skoraj 100 let. Ta je v trenutku postal zvezda dneva, saj so se vsi želeli fotografirati z njim. Na srečo je ostal v rokah pravih lastnikov.