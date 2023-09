Čustvena jesen Irene Yebuah Tiran

Igralka, pevka in članica žirije Slovenija ima talent Irena Yebuah Tiran je zelo čustvena ženska. Intenzivno doživlja tako veselje kot žalost, kar tudi pokaže. Nikoli ji ni bilo nerodno potočiti solzice, ko jo je kaj ganilo, tudi pred kamerami. Tako je med nedavnimi poplavami v Sloveniji veliko jokala nad nesrečo, ki je doletela ljudi, a se tudi hitro zbrala in pohitela na pomoč. Čustvena pa je tudi njena jesen. Zdi se, da sta sinova skoraj čez noč iz simpatičnih mulčkov postala odrasla mladeniča. Mlajši Luka je že v drugem letniku srednje šole, starejšega Jureta s prvim oktobrom čaka velika prelomnica. Uspešno je opravil maturo in se vpisal na fakulteto. To pomeni selitev z Dolenjske v Ljubljano. »Seveda me je sprva malo stisnilo pri srcu, a tako mora biti, takšno je življenje. Jaz sem šla študirat še dlje od Ljubljane, tako vem, kako je to dragoceno,« pravi Irena, ki sinovoma poskuša dati popotnico za življenje tudi tako, da sta del poletja preživela s počitniškim delom. Pri mami pa sta spoznala, kaj je to trdo delo.