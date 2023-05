Dobiti kompliment od ene najbolj razvpitih evrovizijskih zmagovalk je velika spodbuda. Joker Out so, takoj ko so stopili na veliki oder Liverpoola, upravičili visoka pričakovanja in niti najbolj izkušeni mački ter mačke tega festivala jih ne morejo več ignorirati. Conchita Wurst je tako brez zadržkov priznala, da so jo navdušili in da jim napoveduje odmevno svetovno kariero. »Na koncu tega dvotedenskega rajanja bo zanje vedel ves svet.« »Prevzeli so me njihova svežina, talent in sproščenost. Dobesedno igrajo se pred kamerami, bil bi greh, če žirija in občinstvo tega ne bi bogato nagradila. N...