Članice Bepop Ladies se spominjajo prelomnega dne: odločitev je padla v dnevni sobi (Suzy)

Tinkara Fortuna, Ana Praznik in Alenka Husić so v skupini Bepop nastopale več let, nato za nekaj časa prenehale glasbeno ustvarjati pod skupnim imenom, leta 2019 so se ponovno združile. To je bila nedvomno ena najboljših odločitev simpatičnih glasbenic, saj so njihovi koncerti še vedno zelo dobro obiskani, poleg tega so v teh letih ustvarile kar nekaj energičnih uspešnic. Ob peti obletnici so se dekleta spomnila dne, ko je padla odločitev, da se znova vrnejo na odre.

»Bil je 18. september 2019, ko smo se s skupino dobile pri Tinkari doma, vadile za nastop v oddaji, ki smo ga imele naslednji dan, in si rekle: Bepop smo nazaj! Občinstvo v dnevni sobi je bilo zelo zahtevno. To so bile naše hčerke,« se spominjajo trenutkov, ko so sprejele eno najpomembnejših odločitev kariere.