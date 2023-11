Desetega novembra vstopi Merkur v ognjenega strelca, v katerem bo ostal do 1. decembra, 23. decembra se bo v retrogradni fazi vrnil vanj in ostal v njem do 13. januarja 2024. Merkur se obrne retrogradno v kozorogu, 13. decembra, in konča retrogradnost v strelcu 1. januarja. Merkurjev vstop v strelca prinese željo po raziskovanju onkraj meja znanega, odpira svetove nevidnega in odstira tančico novih načinov videnja, povezovanja, trgovanja in komunikacije. Prinaša novo razumevanje in raziskovanje tega ogromnega sveta, v katerem smo se znašli. Je kot pustolovščina: premik perspektive in gledanje...