Chris Noth priznal in zelo prizadel ženo (Suzy)

Po dolgem času se je oglasil igralec Chris Noth, ki je v vseh različicah Seksa v mestu igral Carriejinega partnerja Živino. Le nekaj tednov po tem, ko je v prvem delu nove nadaljevanke ... In kot bi mignil njegov lik umrl, so Hollywood pretresle obtožbe o spolnih zlorabah. Neprimernega obnašanja in celo posilstva so ga obtožile štiri ženske, kriminalna dejanja naj bi se zgodila med letoma 2004 in 2015, ko je bil igralec že tri leta poročen s Taro Wilson, s katero sta par že od leta 2001. Par ima dva sinova, Oriona in Keetsa,

Tara pa naj bi ob obtožbah moža nemudoma zapustila. Čez čas sta zakrpala težave, zdaj pa je naposled podal izjavo za javnost, v kateri je priznal, da je ženo varal. »To jo je seveda globoko prizadelo in je grdo dejanje, a ni zločin,« je dejal. Obtožbe o posilstvu kategorično zanika, obžaluje pa bolečino, ki jo je prizadejal svoji dragi. Ker ni kriminalnih obtožnic, je zadeva, kot kaže, zaključena.