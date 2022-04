Četrt stoletja igranja pod Avsenikovo marelo

Begunje so zibelka Avsenikove glasbe, spomin na znamenito zasedbo bratov Avsenik pa danes ohranjajo potomci Slavka in Vilka, ki skrbijo za muzej in dogajanje v dvorani restavracije Avsenik, kjer se srečujejo in nastopajo same izvrstne glasbene zasedbe.

Pod krovom dvorane v restavraciji Avsenik bodo nastopili tudi Igor in zlati zvoki.

Minuli teden je v njej pripravil prvi samostojni koncert z imenitnimi glasbeniki tudi najmlajši sin legendarnega Slavka, Gregor Avsenik, ki je pred 40 leti kot kitarist prvič zaigral z ansamblom svojega očeta Slavka in strica Vilka, ki sta ga povabila k sodelovanju in prav zanj napisala valček z naslovom Moje sanje. Z njunim Ansamblom bratov Avsenik je Gregor posnel več kot 20 skladb in gostoval v priznanih domačih in tujih TV-oddajah. Kot avtor glasbe pa se je prvič predstavil leta 1997 prav ob odprtju dvorane Avsenik v Begunjah, ko je v ta namen ustanovil svoj Ansambel Gregorja Avsenika, s katerim je posnel vrsto uspešnic. Ko je ansambel razpustil, pa je sodeloval z Gašperji, Gregorji ter Hišnim ansamblom Avsenik.

Zadnja leta intenzivno sodeluje predvsem s hčerko Moniko, ki prav tako stopa po njegovih in dedkovih stopinjah, ter seveda sinovim Ansamblom Saša Avsenika, s katerim gostuje na turnejah v tujini. Gregor in Monika sta na koncertu Melodija za tebe s spremljevalnim kvintetom, v katerem so moči združili Tomaž Cilenšek, Peter Tovornik, Klemen Repe, Mitja Skočaj in Matej Kravcar, ob Moniki pa poje tudi Marina Klinc Oset, predstavila skrbno izbrane melodije, večer pa je povezoval in z njimi celo zapel Franci Podbrežnik - Solčavski. 23. aprila bodo v enaki zasedbi pripravili koncert v Cerkljah na Gorenjskem, 26. aprila pa tudi v Kulturnem domu v Šmarju pri Jelšah.

Gregor Avsenik v tujini gostuje na koncertih sinovega Ansambla Saša Avsenika.

Sicer pa bo v dvorani restavracije Avsenik še ta mesec, ko zaznamujejo četrt stoletja obstoja, še zelo živahno. 20. aprila bo pod domačim krovom igral Ansambel Saša Avsenika, ki se že pripravlja na veliki koncert Vse najboljše, Slovenija, ki bo 23. junija na Ljubljanskem gradu, za njimi pa je že nekaj gostovanj v tujini. 22. aprila bo v Begunjah poskrbel za lepe Avsenikove melodije Hišni ansambel Avsenik, 28. aprila pa bo svojih 30 glasbenih let s koncertom svojih, pa tudi Avsenikovih viž zaznamoval Ansambel Igor in zlati zvoki. Le dan pozneje, 29. aprila, pa še Slovenski zvoki, ki jim je korona pred dvema letoma preprečila praznovanje ob 20. obletnici. Vsem pa je skupno, da ohranjajo Avsenikov zven, hkrati pa tako Igor in zlati zvoki kot Slovenski zvoki ustvarjajo svoje prepoznavne uspešnice, ki so med poslušalci izjemno priljubljene.