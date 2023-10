Česa takega ni pričakoval (Suzy)

Veliko nenadejanega se zgodi, kadar moči združijo svetlolaske. Tokrat sta se v ustvarjalnem kreativnem duhu povezali Nastja Gabor in Polona Blaznik, nekoč učenka in učiteljica, danes prijateljici. Odločili sta se, da bosta presenetili moškega, ki jima veliko pomeni. Luka Basi je namreč praznoval okrogli rojstni dan, in ker je 30 za marsikoga velika prelomnica, sta sklenili, da mu pripravita nepozabno rajanje.

Vesela druščina je zaznamovala uspešnih 30 let koroškega pevca. FOTO: osebni arhiv/instagram

Zaročenka in nekdanja učiteljica kitare sta zbrali najožji krog prijateljev in slavljenec je komaj verjel svojim očem. Niti v najlepših sanjah ni pričakoval česa takega. Zelo je užival, saj je bil to nekakšen obliž na rano, ki so jo Korošcem prizadele hude poplave. Pojočima zaročencema so odnesle tudi poroko, zato sta si vsaj malce opomogla ob sproščenem veseljačenju. »Takšno darilo so zmožni pripraviti samo tisti, ki te imajo resnično radi,« meni Luka, hvaležen, da ima take prijatelje.