Céline Dion sporoča: Ne bom odnehala (Suzy)

Med številne zvezdnike, ki so v zadnjem času posneli svoj dokumentarni film, se je zdaj uvrstila še Céline Dion. Kanadska pevka je decembra 2022 sporočila, da ima redko degenerativno nevrološko bolezen, imenovano sindrom toge osebe, ki prizadene enega na milijon ljudi. Zdravila trenutno še ne poznajo. Zanjo je značilna postopoma naraščajoča togost mišic in zelo boleči krči. Nazadnje vodi v sistemsko togost mišic.

V dokumentarnem filmu pokaže, da ima še vedno izjemen glas.

Dokumentarni film z naslovom Jaz sem: Céline Dion prihaja na pretočni kanal Amazon Prime 25. junija. Napovednik prikazuje mešanico arhivskih posnetkov iz mladosti, zasebnega življenja in zaodrja, posneli so tudi dogajanje v zadnjem času, ko pevka pridno sodeluje s terapevti, jemlje številna zdravila in se trudi kar najbolj okrepiti, da bi še lahko stopila na oder in razveselila oboževalce.

Priznala je, da je njen glas dirigent njenega življenja. »Če je tvoj glas tisti, ki te radosti, si z njim najboljši, kar si lahko. Potrebujem svoj inštrument.« V napovedniku se sliši tudi klic na urgenco in sirene rešilnega avtomobila. »Rada imam svoje življenje, vsak njegov košček,« je povedala. »Ni težko pripraviti koncerta, težko ga je odpovedati.« O tem veliko ve, saj je januarja 2022 odpovedala vso turnejo, vendar takrat še niso vedeli, kaj pomenijo močni in vztrajni mišični krči.

Še vedno je odločena, da bo stopila na oder, saj pogreša ljudi, ki pridejo na njene koncerte in jo imajo radi. »Vsak dan trdo delam za to, a moram priznati, da je težko. Pogrešam nastopanje. Pogrešam ljudi. Če ne bom mogla teči, bom hodila. Če ne bom mogla hoditi, se bom plazila. Ampak ne bom odnehala. Ne bom.«

V dokumentarnem filmu je pokazala svoje terapije in telovadbo.

Pevka je pokazala zdravila, ki jih redno jemlje.

Navijamo za Céline, da nas bo še kdaj razveselila s svojimi koncerti, in upamo, da si bo morda le opomogla.