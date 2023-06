Čebele so prevzele slovenske glasbenike (Suzy)

Junija je mogoče na pisanih in cvetočih travnikih opaziti še posebno veliko čebel, ki pridno nabirajo med. Čebele in vse, kar je povezano z njimi, so očitno dober navdih za številne ansamble. Tako so tik pred poletjem novo poskočno polko z naslovom Čebela izdali člani dolenjskega ansambla Petan, pesem pa sta ustvarila brata Primož in Denis Petan. A njihova nova energična polka govori o 'čebeli' na dveh nogah, v katero se zagleda fant, za katerega se govori, da osvaja po tri dekleta naenkrat. Kljub govoricam se med njima zgodi prikupna ljubezenska romanca.

Ansambel Saša Avsenika (na fotografiji z nastopa v Avstriji) je pred tremi leti posnel Čebelarsko pesem, ki je himna Čebelarske zveze Slovenije.

Videospot so Petani, v katerem sta poleg Denisa in Primoža še njun oče Ivan Petan ter Jure Hudelja, posneli na Dolenjskem, na številnih lokacijah v Novem mestu, in obiskali vse od fitnesa do avtomehanične delavnice in hotela Dolenjc. Kot se za pesem z naslovom Čebela spodobi, so pohod končali ob čebelnjaku, v katerem domuje nekaj milijonov čebel. »Ker je naš Primož alergičen na čebele, smo kar veliko tvegali, saj smo en kader snemali le dva metra stran od panja, ena od čebel pa se je medtem usedla na uho našemu basistu Juretu, zato je ves kader odpel nepremično, saj si glave ni upal niti premakniti,« nam je zaupal Denis.

Videospot so snemali s snemalno ekipo prijatelja Andreja Pratnemerja, s katero so odlično sodelovali že mnogokrat. »Odličen kandidat za našo energično polko pa nam je zdel naš prijatelj Matic Herceg, z njim pa se je v glavni vlogi odlično ujela prekrasna čebela Hana Zupan, sicer pevka v ansamblu Dolenjskih 5. Seveda smo hvaležni vsej naši družini, prijateljem in drugim stranskim igralkam, saj brez njih videospot ne bi bil tak, kot je,« so nam še zaupali fantje, ki upajo, da bo nova polka poslušalce ponesla v čudovito poletje, ko se bodo vrstile številne veselice. Tudi Petanov na njih ne bo težko najti, saj se podajajo na vse konce Slovenije.

Sanjski muzikanti so s Štajerske, natančneje iz Markovcev.

Svojo prvo skladbo, polko z naslovom Čebel'ca, in videospot zanjo so v minulih dneh posneli in predstavili Sanjski muzikanti, ki sicer prihajajo s Štajerske, natančneje iz občine Markovci. Besedilo in melodijo zanjo je ustvaril Uroš Steklasa. »Pesem govori o fantu, ki se noro zaljubi v dekle, ki skače s cveta na cvet. V pesmi boste ugotovili, kako se ta zaljubljenost konča. Fant je srečen v objemu nove ljubezni, naša čebel'ca pa na koncu ostane sama,« vsebino skladbe razkrivajo Sanjski muzikanti Nastja Janžič, Marsel Horvat, Rok Ivančič, Nejc Kukovec in Luka Vervega.

Pred tremi leti pa so Čebelarsko pesem v sodelovanju s Čebelarsko zvezo Slovenije (ČZS) posneli člani ansambla Saša Avsenika. Čebelarska pesem je sicer nastala že pred približno osemnajstimi leti, kot je dejal Boštjan Noč, predsednik ČZS, pa njihovo sodelovanje z Avseniki sega že v leto 2003, ko je Franc Šivic napisal besedilo za omenjeno Čebelarsko pesem, Slavko Avsenik in njegov sin Slavko Avsenik mlajši pa sta poskrbela za glasbeno podlago. Tako je skladba postala uradna himna vseh slovenskih čebelarjev, ČZS pa je edina čebelarska zveza na svetu, ki ima svojo himno.

Skoraj obvezen repertoar veselic in drugih dogodkov je tudi legendarni valček z naslovom Čebelar, ki ga je posnel še ansambel Lojzeta Slaka. Melodijo je seveda ustvaril Lojze Slak, besedilo pa Slavko Podboj.