Čas partnerske karme (Suzy)

Ne pozabite pa na njegovo senčno stran – pretirano poudarjanje ega, sebičnost in nečimrnost. Da se boste temu izognili, ne poskušajte vsega jemati preveč resno in ne pozabite na druženje s prijatelji. Prav tako se na ta dan začne eden najbolj dramatičnih tranzitov v letu – obdobje retrogradne Venere. Dvaindvajsetega julija se začne Venera v levu obrne v retrogradno gibanje in do 3. septembra prinaša čas partnerske karme. Venera je planet vrednot, partnerstva, lepote in znanilka ljubezni. Pred vami je čas, ko se boste zagledali v partnerske odnose. Retrogradna Venera bo preizkušala, kako imate...