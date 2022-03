Brata za vedno!

Igralec Jason Momoa in glasbenik Lenny Kravitz imata veliko skupnega. Rada imata motorje, dobro glasbo in svojo družino. Ko so se pred 17 let prepletle njune vezi, sta – tako pravita sama – postala brata.

Jason se je takrat namreč zaljubil v igralko Liso Bonet, Lennyjevo nekdanjo ženo, ki je pevcu povila edino hčer – Zoë Kravitz. Namesto da bi se med seboj sovražila, sta ugotovila, da je pomembnejše, da se dobro razumejo, saj so v celotno kolobocijo vpleteni tudi trije otroci, igralka ima namreč z Jasonom še dva otroka: sina Nakoo in hčerko Lolo.

Ko sta Lisa in Jason januarja svetu naznanila, da se razhajata, to družine ni razdrlo. Pred kratkim se je celo razvedelo, da sta se odločila poskusiti rešiti zakon, Liso pa so zdaj paparaci ujeli s poročnim prstanom. Ne glede na to, kaj se bo zgodilo, pa je vez med vsemi neuničljiva: Jason je Zoë celo pospremil na premiero novega Batmana, v katerem igra Catwoman. Družina za vedno, pravita fanta.